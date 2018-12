0.00 - 5.00: Koala lima asperezas con Miriam

0.10 Miriam le pregunta a Suso que cómo ha sustituido el sexo con Aurah en la casa. El catalán responde que con la almohada y con sueños eróticos, pero ya está "muy cargado" porque, según él no se ha masturbado. Por eso, avisa que cuando salga de la casa no va a poder hacer una buena faena en su reencuentro con Aurah.

0.20 Terminan las entrevistas y Koala lima asperezas con Miriam. Le da un beso en la mejilla y después se justifica: "Como amigo nunca te preguntaría eso, pero como periodista sí", justifica el cantautor. "No te voy a recriminar absolutamente nada. Quizá hubiera preferido que hubieras opinado a veces como amigo mío, pero eres así y te respeto y esto no va a afectar nuestra amistad" .

0.30 Suso comenta que se lo ha pasado en grande en la sesión de preguntas y respuestas. Asraf, en modus zalamero, le regala los oídos a su compañero por su buen hacer: "Cuánto sabes. He aprendido mucho de ti", suelta. Suso se viene arriba y habla como si fuera un experto en la materia: "Cuando está el conflicto montado hay que callar y que hablen. Yo te meto la puntilla y tú dame un libro entero. Lo bonito de la tele es que si eres un poco hábil le puedes dar la vuelta a todo. Me lo he pasado pipa. Lo que se ha vivido dentro ha sido tan bonito".