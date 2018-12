0.05 En la cocina, Koala cocina junto a Miriam. Parece que ya no están de nones y han apartado sus diferencias. "Fíjate lo que he aprendido estos días contigo. Anoche hemos podido hablar dando puntos de vista diferentes sin rencor. Nunca habíamos discutido antes. Fue bonito y me gustó porque pudimos hablar de nuestras diferencias.. Me gustó dialogar sin rencor. Con otros compañeros no lo he conseguido. El día de la gala se transformaban", suelta el cantautor. "Yo siempre te he dicho lo que pensaba, pero tú nunca me lo habías debatido", reacciona la peruana.