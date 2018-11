1.45 - 5.00 : El 'moniloquio' de Hoyos para salvarse: "Me da penilla pediros esto"

2.00 Mónica tira de 'moniloquio' y se pone a hablar sola en el dormitorio: "Me imagino que estarás en casita triste. He hecho lo que he podido", suelta dirigiéndose a su hija Luna que lleva camino de convertirse en la hija más nombrada en la historia de la televisión después de Andreíta, la hija de la Esteban .

2.05 "He nominado con el alma y quizá podía haber sido más lista" , le dice Mónica a Asraf. El modelo reconoce que le ha dado un punto a la muchacha: "No se lo iba a dar a Suso", justifica.

2.10 Asraf tiene claro a quién dedicarle su logro: "A los cabrones que no me veían finalista. Le pregunté a Verdeliss si el público me veía finalista y me respondió que que no", le cuenta a Mónica.