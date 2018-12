0.00 - 5.00: Suso a Miriam: "Mónica estaba en bucle y tú desconectabas"

0.10 Mientras Koala duerme, Miriam y Suso departen en la fiesta. La peruana recuerda los tiempos en los que chocaba frontalmente con su compañero:" Yo estaba preparada esperándote. Es un error, pero tengo ese temperamento", reconoce la inca. Por su parte, Suso se marca uno de sus speeches, no apto para todos los públicos, en los que presume de lo mucho que ha evolucionado como persona y lo mucho que ha aprendido Gran Hermano. Miriam le escucha como buenamente puede, hasta que suena la canción de 'Suavemente' y aprovecha para escaparse. "¿La tienes que bailar no?", le pregunta el muchacho. La respuesta es afirmativa.

0.15 Suso le cuenta a Miriam que conoció a Aurah en una noche de fiesta. Después de un affaire ella le bloqueó del Whatsapp. "Yo me enteré por las revistas que había empezado a estar con un futbolista y me alegré por ella", asegura el muchacho.

0.25 "Yo sé que tú has sido la gran protagonista de esta edición para bien o para mal y serías una justa ganadora. Todo giraba en torno a ti y a Mónica", suelta Suso. "¿Veías a Mónica como protagonista?", reacciona Miriam. "Como protagonista sí, pero no como ganadora. Tú eras más avispada en las discusiones..Ella estaba en bucle y tú desconectabas. Ella retroalimentaba mucho por detrás... Hablando por detrás la he visto torpe... A ti te veía más entera. A ti es como si nada te llegara. Aparentas dureza. Tú y Koala lo habéis clavado. Os han salvado doce veces. Yo contra eso no voy a luchar. Me da pereza", suelta él. Miriam se desternilla de la risa: "Hablas como un señor mayor", dice entre risas.