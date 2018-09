18.00-2.00: Contenidos

Tomás Blanco

18.00: Buenas tardes niños y niñas, queridos todos.

Conectamos con la casa.

18.10: Bien, pues conecto con la casa y me encuentro con este panorama:

Entre beso y beso se diría que están aclarando posturas sobre como tiene que ser su relación, pero pillo la conversación empezada y no entiendo bien de qué están hablando. Diría que de los celos o, más bien, del concepto de exclusividad. El problema es que después de escuchar a estos dos hablar tanto de crear contenidos resulta un poco difícil comprarse esto.

18.20: En el baño, Isabel le cuenta a Techi que, si les ponen vídeos, le va a dar mucha vergüenza verse a sí misma de autoentrevista con Techi y luego se va al baño porque sólo de pensar en verse a sí misma en esos vídeos, dice, se va por la pata. Techi termina de lavarse los dientes y se mete en la bañera y responde a voces que bueno, que no han hablado mal de nadie y que no tiene por qué sentir vergüenza y en ese momento se le desata el bikini y grita: se me va a salir una teta. Pero al ser tetas quirúrgicas, están quietas como dos tontos asomaos a un balcón, así que no se sale nada. Isabel contesta desde el baño algo que no entiendo.

18.30: Isabel sigue en el baño y Techi se sigue bañando.

18.40: Isabel sale del baño. Techi se sigue bañado e Isabel anuncia que la siguiente en bañarse será ella. Luego hablan de planchas de pelo y otros aparatos para el pelo cuya existencia desconocía. El realizador corta al jardín dónde Mónica se interesa por la naturaleza de la relación de Suso y Aurah. ¿Va a ser seria? pregunta Mónica. No, queremos que fluya, dicen los enamorados.

18.50: Les entra hambre y se van los tres a la cocina dónde se encuentran con Asraf. Suso conoce a un marroquí muy guapo, guapísimo, un abusón de guapo que es, casi tan guapo como yo, dice, y se ríe. Los demás no nos reímos. El caso el que el marroquí guapo es el peluquero de Suso. Todos los marroquís saben cortar el pelo, asegura Asraf y luego, igual que las chicas, siguen hablando un rato sobre pelo y cortes de pelo. Tanto rato que considero muy seriamente cambiar a la señal 2, pero al final la conversación se desvía a Tony que va mucho "a la playa" (a fumar) y toma muchísimo café. Supongo que, al estar hablando de fumar, el realizador decide cortar al baño dónde Techi e Isabel están iniciando una nueva autoentrevista de manera que no tengo otra opción que cambiar de señal.

19.00: En la señal 2 están en la cocina con Aurah, Suso y Mónica. Aurah y Suso, los dos en bañador, siguen generando contenido a base de besos y de ir en bañador. Los contenidos que crean en esta ocasión tienen dos puntos álgidos. El primero cuando Suso no puede evitar hablar de su propia alucinancia delante de su nueva novia y se ve obligado (por sí mismo) a contar que él es muy golfo, el más golfo de todos.

-El más golfo ya lo tuve, ya -replica Aurah, pero me es difícil determinar si se refiere a Jesé o a Paquirrín.

Por supuesto, Suso no se queda conforme ante la posibilidad de que haya alguien más golfo que él en el universo conocido así que le insiste a su nueva novia en que él es golfísimo, que por tener mucho dinero (en alusión a Jesé o Paquirrín) no se es más golfo. Ay, si tu supieras, Aurah, Auritah, lo golfo que soy, etc. Al final, su nueva novia le tiene que recordar que está feo hablar de esas cosas delante de ella y más sin que ella pregunte. El segundo gran contenido que generan se produce cuando Suso, para compensar todo este asunto del golferío, decide abrazar y besar a Aura y luego, así, sin soltar a la muchacha, le canta una canción de muchísimo amor que, según google, es Dos hombres y un destino, y todo es tan dulce que me va a salir una caries, así que vuelvo a la señal 1.

19.10: Aurah y Techi en el baño. Esta noche hay Debate, así que Aurah se alicata (o se desalicata, no lo tengo claro) y Techi se disfraza. Techi no está contenta: "No me entiendo con la falda y la parte de arriba. Hay algo que no". Esto es, que no le pega la parte de arriba con la de abajo. A lo que Aurah responde sorprendida porque Techi se vista primero y se maquille después: "¿Te vistes sin maquillarte? Yo sin maquillarme no me puedo vestir, me veo fea".

19.20: Pasamos un rato más con Aurah en el baño (Techi va y viene) y luego al jardín. Suso y Mónica, principalmente, hacen un pequeño amago de presionar a Asraf para que admita que entre él e Isabel algo pasa. Que si están despiertos y hablando hasta las tantas, que si duermen muy juntitos. Asraf se ríe y echa balones fuera.

19.25: Pues mucho me temo que se inicia el desfile de concursantes alicatándose y disfrazándose para El Debate y ya hay cola para ducharse con la manguera en el jardín.

19.35: Aurah, ha huido de Techi y se ha colado en la ducha del jardín, o por lo menos, Tony protesta: "has tenido toda la tarde para ducharte" y ahora él, que no ha podido ducharse porque estaba ordeñando, tiene que esperar. Habérmelo dicho y te ayudo con las cabras, dice Aurah con la manguera en la mano.

Luego le toca a Asraf.

19.45: Poco que rascar. Tony se ducha y habla con Darek y Suso, pero Tony se ducha sin micrófono y Darek se lava los dientes mientras habla y se lava los dientes con un cepillo eléctrico que zumba en su micrófono y Suso tiene el micrófono mal puesto (pese a las reiteradas advertencias del Súper), así que no me entero de la mitad.

19.50: Suso duchándose solo.

19.55: Para decepción de las carpeteras, el realizador se aburre de hacer planos de los músculos húmedos de Suso y corta al dormitorio para que veamos a las chicas alicatándose.

20.00: En el baño pasa un poco lo mismo que antes con la ducha: el secador de pelo bufa en el micrófono y es muy difícil entender de qué están hablando.

20.05: El Súper se manifiesta para pedir a los muchachos que se encierren en la habitación. Los muchachos protestan ligeramente por el calor y por las prisas y siguen arreglándose.

20.10: Sólo para que conste en acta, están listos todos los chicos menos Suso. Ninguna chica está lista.

Aramís lleva un body de dominatrix y para rematar se está plantando unas botacas que los demás flipan. Hasta tres formas de vida diferentes le dicen a Aramís la misma frase:

-¡Vaya botas, Aramís!

A lo que Aramís responde invariablemente las tres veces:

-¿Son preciosas, verdad?

Nadie contesta nada ninguna vez.

20.20: Aquí seguimos, alicatándonos. Cada uno a lo suyo. Pocas conversaciones.

Koala canturrea flamenco.

Isabel peina a Techi.

Verdeliss hace la fotosíntesis.

Darek guarda silencio sentado en posición perfecta mirando al infinito, aunque dado ese aire ciborgiano suyo, da más la sensación de que está en stand by.

20.25: Techi quiere saber si Aramís cree en los sueños premonitorios.

-Yo creo en todo. Menos en las supersticiones.

-Yo creo que los sueños son del subconciente (sic) -asegura Techi con mucha perspicacia. Luego le pregunta a Aramís por qué no recuerda sus sueños desde que está en la casa, pero entre las cuatro carreras de Aramís no se encuentra neurología.

20.35: El Súper les pide que se cambien de dormitorio y nada más llegar a Ángel Garó le apetece hacer un concurso de Historia. Transcribo un par de preguntas a ver si sois más listos que los concursantes:

1. ¿Qué reina mató a otra reina que era su prima hermana?

a) María Cristina de Ausburgo.

b) María Estuardo

c) Isabel II de Inglaterra.

2. ¿De qué murió Alfonoso XII a los 27 años?

a) Tuberculosis.

b) Peritonitis.

c) Sarampión.

3. ¿Qué le gustaba a Rodolfo Valentino?

a) Era homosexual.

b) Bisexual.

c) Animales.

4. ¿Qué le regaló Rodolfo Valentino a Ramón Novarro, galán mexicano homosexual actor?

a) Un consolador étnico.

b) Unas tetas de goma.

c) Un cilicio para autoflagelarse.

5. ¿Cómo murió Ramón Novarro?

a) Sífilis.

b) Veneno.

c) Asfixiado con el consolador étnico que le regaló Rodolfo Valentino.

Respuestas:

1-c, 2-a, 3-b, 4-a, 5-c.

20.45: El Súper se manifiesta e interrumpe el concurso para decir que ya pueden salir de las habitaciones. Sólo para que conste en acta, no se sabían ninguna respuesta, contestaban al azar.

20.50: Todos a cenar.

21.00: El Súper se manifiesta para anunciar que no pueden salir al jardín. El personal termina de cenar y se dispersan por la casa.

21.05: Por algún motivo, el realizador decide quedarse con Darek haciendo la maleta robóticamente. Y todo doblado y planchado simétrica y eficientemente y lo más seguro es que todo el contenido de la maleta esté en orden alfabético.

21.10: Y luego se decide por Miriam y Ángel recogiendo la cocina.

21.15: Miriam fregando.

21.20: El realizador se confunde de botón y por un segundo vemos a la mayoría de concursantes en el jardín (se conoce que ya pueden salir) charlando alegremente, pero enseguida se da cuenta de su error y vuelve a Miriam fregando sola en la cocina.

21.25: Vuelta al jardín. Charlan sobre la suerte y los colores. El amarillo da mala suerte. A Milá, cuenta Suso, no le gusta nada el amarillo y si alguien va de amarillo no se empieza el programa. Garó explica que es una cosa cultural: en Italia, la mala suerte la trae el morado. Faltan Techi y Aurah, que se siguen alicatando en el dormitorio. Darek debe de estar en stand by en alguna parte. Verdeliss sigue haciendo la fotosíntesis.

21.30: Vuelta al dormitorio. Aurah y Techi acicalándose. Por supuesto, Techi está hablando de sus relaciones sentimentales, así que decido cambiar de señal. Y probablemente, algún lector talifán de Techi pensará que estoy evitando a Techi, pero a poco que se piense, le estoy haciendo un favor.

21.35: Después de los anuncios me encuentro en el jardín con Garó hablando de los buenos tiempos. De cuando se mudó a Madrid con muy pocos medios para ser actor. De como Mia Patterson (¿?), cantante, "la que trajo Evita a España", le vio actuando en una sala de la Latina y quedó tan impactada que le pidió a Cristina Rota (profesora de interpretación) que fuese a verlo. Al final de la actuación, Mia y Cristina invitaron a Garó a su mesa y en ese momento Cristina Rota pronunció una frase que Garó recordará "para siempre... ella dijo, es que es argentina, dijo: no tenés techo". De como Cristina Rota le beca en su escuela de interpretación a la que asistía gratis mientras que otros aspirantes a actores como Penélope Cruz tenían que pagar. De como se hace famoso en el 1, 2, 3... pero queda encasillado y sólo le ofrecen papeles en películas en los que tiene que interpretar a sus personajes cómicos del 1, 2, 3. Entonces Aramís, disfrazada con el body de dominatrix y las botacas rojas de chúpame-la-punta, y ataviada con una especie de abanico de plumas rojas falsas, interrumpe el soliloquio de Garó y suelta:

-Ángel, quiero que sepas que para mí eres un actor de la talla de Jack Lemon.

Ángel cae en la trampa:

-Hombre, muchas gracias.

-Porque Jack Lemon ya se sabe que como cómico muy bien, pero como dramático...

Minipunto.

Ángel asume la puñalada en silencio y prosigue: de cómo la gente que va a ver su obra de teatro "se ríen mucho, pero la obra tiene un trasfondo ácido, dramático, que al final la gente se levanta de sus butacas a aplaudir". De cómo su pareja por ese entonces era un actor (mexicano?) muy conocido en latinoamérica y como consiguió muchos contratos para irse a trabajar a México y de cómo uno de sus dos agentes, Paco Flores, se mató en un accidente de coche y como todos los contratos que llevaba en el coche ardieron.

21.45: Seguimos en el jardín. Sí: no tengo constancia de la presencia de Darek y Verdeliss, de dónde se deduce que siguen en stand by y haciendo la fotosíntesis, respectivamente. En total, que Garó sigue haciendo un repaso histórico a su propia historia y llega un momento en el que pierdo el hilo. El Súper les pide a los muchachos que corran "todas las cortinas" y los muchachos proceden. Después se arrancan con una canción de esas muy repetitivas, de las que se cantan en el autobús del colegio cuando se va de excursión: un niño añade una estrofa, todo el autobús canta el estribillo, otro niño añade una estrofa, todo el autobús canta el estribillo. Y así sucesivamente. Durante horas.

Bien, pues están cantando una de esas.

21.50: Ya os dije que estas canciones se podían cantar durante horas.

21.55: Me cortan la señal hasta después del Debate, pero les dejo cantando.

Luego seguimos.

1.45: Termina la gala y el directo vuelve en la señal de Telecinco. Nada más conectar suena la música distópica que señala que tienen que ir a la máquina a tirar de la cuerda. Aramís protesta: "qué noche más divertida..." mientras los demás corren hacia el aparato. ¿Cuantas vueltas, Súper? 350 vueltas, dice el Súper y acto seguido, cortan a publicidad y mucho me temo que cuando quiera volver la señal va a ser justo antes de la hora.

2.00: Pues no: dan las dos y siguen los anuncios en la señal de Telecinco. En la señal 1 y 2 sigue la cartela diciendo que enseguida vuelve el directo. No tengo muchas novedades del Debate, la verdad: no ha entrado nadie nuevo y han pasado la prueba semanal. Por lo demás, entre titánico y titánico Debate de altos vuelos, a los concursantes les han hecho pasar por cosas muy emotivas desde el punto de vista humano (básicamente mensajes de familiares) que no he podido ver porque, como los habituales de este blog saben, padece uno boviscopofovia (pánico atroz al comportamiento bovino en el ser humano), y esto de los mensajes lo sufro muchísimo.

Tomás Blanco