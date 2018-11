16.00 - 0.00 Suso recapacita

16.05 Pues estamos viendo un careo entre Tony y Suso. El italiano abronca a Suso por su apatía en cuento a la prueba de Grease, “estás siendo un egoísta porque no piensas en los demás”. Suso repite que está molesto porque la gente no le ha elegido para hacer el papel y que “nunca cuentan conmigo”. En cuanto a su apatía, dice que como no es protagonista prefiere no opinar y que decidan los que tienen más peros.