16.00 - 0.00

16.25 Por su parte, Suso hablaba con Asraf diciendo que "lo de Mónica y Miriam nos ha quemado mucho. Me veía en la obligación de posicionarme, y a veces no tenía razón ninguna de las dos. O la tenía Miriam, pero como no tenía relación con ella..." En opinión del catalán, las dos son muy parecidas y podían haber llegado a algún tipo de acuerdo. Por ejemplo: les gusta la misma música.

16.35 Suso sigue dando la lata con su concurso, con como ha madurado en el programa, con los errores que puede haber cometido. "Siempre he querido ganar, y nunca lo he hecho. Hasta ahora", dice.

Asraf contesta a preguntas que Suso no le hace: "yo me acerco a Koala o a Miriam porque lo siento. Nadie me puede decir falso". Cuando Suso le dice que no respetó el duelo de su compañera, Asraf insiste: "se me tiró encima". Suso insiste: "tenías que haberle dado la enhorabuena, ahí estuvo fuera de lugar".