16.00 - 0.00

16.35 El Koala llega ahí y Habla con Suso. "Mira que lo habrán hecho los demás para que tú llegues a la final", le dice el catalán "has echado a un mucha gente". El Koala le contesta que él no ha echado a nadie: "aquí se echa cada uno solo", afirma.

El cantante recuerda la llegada de Miriam y todo eso, "toda la casa le rechazó", dice. Suso le dice que "no me interesa rememorar todo eso", le pide.

Suso dice que a él le hubiera gustado que Aurah llegara a l final. "Pero tiene que reconocer que Aurah... Aurah no ha sido como Miriam, generosa..." A Suso le molesta un poco esto, pero el realizador nos pincha a Miriam por ahí.

Suso, Mientras, habla con Asraf contando que él ya no va a ser como antes, tan amabla y demás. Asraf está convencido de que "seguro que hay un montón de vídeos hablando de nosotros. Se pasan el día hablando de otros concursantes".

16.55 El Koala saca una remesa de panes de los suyos del horno. No se han quemado.

17.25 El Koala barre. Asraf hace pesas. Miriam... nos dice que "el hombre que yo amo es muy trabajador, se levanta muy temprano. No conoce la mentira, ni la hipocresía. Es repetuoso, no alza la voz... le encanta leer libros y se inculca de noticias".

17.45 Suso se queja de la prueba "me ha dado mucho asco", pero Asraf cree que es mejor porque así están entretenidos.

Cuando hablaban de Miriam, que ha llegado a la final, Suso comentó que le hubiera gustado que estuviera Aurah ahí. Y como vimos antes, Koala cree que Aurah "no pintaba nada ahí" en la final, y que no se puede comparar con Miriam que ha pasado 11 nominaciones. Al catalán le ha parecido poco sensible.