0.00 - 5.00: Suso: "A esta Miriam la estoy disfrutando"

0.05 En el dormitorio, Asraf acusa a Koala, con tono de broma, de necesitar enemigos en el concurso. "Yo no tengo enemigos, tengo ex amigos", responde el cantautor.

0.15 "Miriam no me ha hablado en todo el concurso y ahora no para de hacerme bromas y hablarme. Como ya no le queda otra y no hay gente...A esta Miriam la estoy disfrutando más que en todo el concurso... La que ha dado el paso de hablar conmigo ha sido ella. Yo después de tanto conflicto no la habría buscado", suelta Suso. "Miriam es la caña. Tiene un fondo buenísimo. Es generosa y buena compañera y le encanta la guasa. Es imparable, un nervio", interviene Koala.