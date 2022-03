Reportera multifacética: entre el maquillaje profesional, la zumba y el periodismo

A los que ya me siguen y a los que recién me están conociendo, lo primero que quiero es decirles gracias. Lo siguiente, es darles la bienvenida a este blog que inauguro para poder contarles en primera persona lo que está pasando en Ucrania, desde mi mirada como reportera en una guerra, pero sobre todo desde la sensibilidad y la pasión que exige este trabajo. Una tarea en la que me embarqué sabiendo que podía pasar cualquier cosa, conociendo los riesgos, pero con el amor que tengo por la profesión y mi compromiso por contar historias como motor.