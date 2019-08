Gerard Butler retoma su personaje de Mike Banning en Objetivo Washington D.C.

Gerard Butler se vio afectado recientemente por los incendios de Malibu, donde perdió su casa, pero no eso no le quitó de ir a ayudar a su amigo Magnus McFarlane de la organización Mary´s Meals para ir a Haití a dar de comer a niños necesitados cinco días más trade de que su casa se quemara. "Me di cuenta que lo que yo había perdido no era comparable a lo que tienen que pasar estos niños cada día para poder ir al colegio y meterse algo en el estómago."