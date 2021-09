Escapada vinícola en Ensenada

No me canso de visitar El Valle de Guadalupe , creo que esta es ya mi cuarta visita (y las que me quedan). Llegamos conduciendo desde Los Ángeles y al ser fin de semana de Memorial Day nos pilló un poco de atasco, pero lo cierto es que si no lo hay, tardas unas tres horas y media. Lo que lo convierte en un destino muy apetecible si estás por tierras del sur de California .

En esta ocasión me he hospedado en Maglén Resort, un lugar de lo más recomendable por diferentes motivos. Se fundó hace doce años como un resort enfocado a crear estancias memorables en diferentes ambientes. El Grupo Maglén ofrece todo lo que un huésped puede necesitar, hospedaje, gastronomía, cerveza artesanal, degustación de vinos… al menos esto es lo que a mi me hace feliz a la hora de viajar. Me recibe Ricardo, un jovenzuelo de los más simpático que nos lleva hasta la habitación. El resort esta dividido en varias zonas con diferentes edificios, Maglén Las Villas es donde me hospedo yo.