Ibiza, ¿fiesta?, no gracias…

El pasado mes de octubre, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Ibiza. Llevaba desde los dieciocho años sin ir, por lo que ya ha llovido un rato. En esta ocasión, mi prioridad no era ir de fiesta (aunque hubiera querido estaba todo cerrado), pero esa no era mi intención, ya me cayó suficiente espuma en la discoteca Anmesia en su día. Lo que me apetecía era desconectar un poco de esta pandemia yendo a un lugar tranquilo e idílico. Para eso tenía que encontrar un sitio perfecto, con espectaculares puestas de sol y con mucha privacidad. Y lo encontré, una casa de ensueño situada en una de las zonas más privilegiadas de la isla Pitiusa. Para los que no lo sepan, el nombre viene de la cantidad de pinos (pitys en griego) que tanto esta isla como Formentera solían tener. Pues bien, la sugerencia de la casa llegó a mi a través de mi amigo Alberto, un conocido diseñador de interiores propietario de KsarLiving con showrooms en Ibiza y Barcelona. Harissa Villas es su recomendación, y sin dudarlo me lanzo al cien por cien.