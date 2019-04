Menorca y sus hotelitos de ensueño

Menorca es una isla en la que uno se sumerge en un ritmo pausado y sosegado, repleta de escondites naturales de belleza extrema y en la que su población y costumbres van de la mano de esta atmosfera de paz y calma. Para esta aventura he elegido tres hoteles maravillosos, muy diferentes entre si, pero todos muy apetecibles. Todos los que me seguís sois conscientes de mi pasión por los hoteles boutique. El primer hotel en el que me hospedo es Sodium Hotel en Ciutadella. Marcello y Pierangela han convertido esta casa en el área de Contramurada en un hotel muy especial de tan solo seis habitaciones, todas diferentes y con balcón privado.

El hotel está súper bien ubicado, muy cerca del puerto. Una de mis cosas favoritas cuando viajo es el trato con el personal de los hoteles, por eso siempre me decanto por lo pequeñitos porque el trato es más cercano. En este caso para el desayuno me recibe Marcello con el que tengo ocasión de tener una conversación súper amena donde me explica como empezaron en este mundillo. Marcello es italiano y cuando visitó Menorca por primera vez fue amor a primera vista, con su mujer Pierangela descubrieron que era un lugar perfecto para aventurarse en el negocio de los hoteles boutique. De hecho 971 fue el primer hotel boutique de Menorca, su apertura fue hace diez años. Con anterioridad ambos se dedicaban al negocio de la restauración y cansados, pensaron que lanzarse al hospedaje de calidad sería una buena idea. Para Marcello que está a cargo del Hotel Sodium (su mujer regenta Cheap and Chic también en Ciutadella), lo más importante es el trato con el cliente, ser capaz de hacer su estancia más agradable y servirle de guía recomendando sus lugares favoritos. Sin duda, este hotel es muy recomendable.

A mi llegada al hotel me recibe Andrés y me explica un poco el origen del hotel, para seguidamente llevarme a la habitación. La vista desde mi cuarto es espectacular, veo la piscina, los árboles y la inmensidad del paisaje menorquín que es una auténtica delicia. Una pena que el tiempo no está acompañando y que no me pueda meter en la piscina, aún siendo bastante tentador, sólo imaginarme el frío al salir se me quitan las ganas. Lo mejor de ir a principios de abril es que no hay prácticamente nadie y me siento como la capataz de una finca. Este hotel es perfecto si no te gustan las multitudes y sueles evitar la presencia de muchos humanos juntos.