0.00 - 5.00 Adara y Gianmarco, en el foco

1.05 Adara trata de consolar a Joao, pero el maestro no levanta cabeza: "Esto no se va a superar. Me da pena porque aquí se rompe todo. Pensé que aquí se podía revivir algo, pero no, no se podía revivir nada. Tengo miedo de que cuando salga le hagan daño por mí...Le he dicho a Jorge que no sé si estoy enamorado, pero yo le quiero y haría cualquier cosa por él", suelta el maestro entre sollozos.