0.00 - 5.00 Dramón con aroma a despedida

0.00 Buenas noches amigos. Llevamos muchos días de miradas penetrantes, silencios interminables, risas nerviosas, abrazos, caricias, confidencias y palabras en clave entre Adara y Gianmarca. Mañana hay gala de expulsión y el italiano está en el disparadero junto a Alaba. Puede que esta sea la última noche de los 'tortolitos', pero tiempo al tiempo. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Joao analiza las opciones de Gianmarco. El Maestro avisa a la muchacha que hay que prepararse para la posibilidad de que mañana el italiano salga por la puerta. "Se me va a romper el corazón como se vaya. Lo voy a pasar muy mal", reacciona Adara. Acto seguido, la muchacha confiesa otro temor: "Que se olvide de nosotros". Joao asegura que eso no va a pasar y aconseja a la muchacha que pase todo el tiempo que pueda con Gianmarco. "Es que le veo mal y no quiero llorar. No le quiero hacer sentir mal. Me da vergüenza que me vea llorar", justifica ella entre lágrimas. "Si por mí fuera, pasaría 24 horas con él", concluye ella

0.20 Adara se teme lo peor: "Es que pienso que se va", confiesa. El maestro opina que las posibilidades están al 50%.

0.30 Hugo raja de Mila: "Que tía más mezquina. Ha dicho: hemos hecho fiesta cuando se ha ido cierta gente y se va a volver a hacer cuando se vuelvan a ir... Le he dicho que tiene muy poca clase y muy poco corazón".

0.40 Adara vuelve a llorar en compañía de Hugo. El muchacho le pregunta si está triste por "lo de fuera de la casa o por lo de dentro. Ella responde que lo segundo.

0.50 Adara en bucle con la posible marcha de GM: "Es que como se vaya y me lo metan en el confe". No termina la frase. Hugo trata de consolarla: "Si se va, al menos ha tenido un final bonito".

1.00 Gianmarco le dice a Joao que Adara no le está haciendo nada de caso. "No quiere que la veas llorar", explica el maestro. "Esto es una tontería... No le importo nada", lamenta él. Joao se mete en modus celestino y le intenta convencer de que se equivoca.

1.10 En la Plus Adara le da explicaciones a Gianmarco por haberle evitado: "Estaba mal y no quería estar detrás de ti. No quería atosigarte". GM tira de orgullo: "Es mejor así... Así me hago la idea", suelta. Adara reacciona dolida: "Me dices cosas feas siempre. Es que no es así", lamenta. "Es así. No me puedo basar tanto en lo que se dice, sino en lo que se hace. Me he equivocado con todos..Hoy han estado cerca mía otras personas y tú no has estado cerca ni un segundo. No te entiendo Adari ¿Qué te pasaba a ti hoy por la cabeza?", retoma él. "Te estás pasando", le avisa ella. Él niega y ella sentencia: "Pues ya está". Acto seguido el italiano pone pies en polvorosa con cara de pocos amigos y repitiendo la últimas palabras de Adara: "Pues ya está". Ella se va al cuarto a llorar.

1.20 En la Plus Adara se desahoga con Joao: "Me ha dicho cosas feísimas. Que se ha dado cuenta de todo...No se le puede decir a una persona que ya me he dado cuenta de todo. Esas cosas duelen mucho...Yo no lo he hecho con mala intención. Es que no sé cómo reaccionar", suelta ella llorando. "Te toca hacer un pequeño sacrificio. No puedes estar sufriendo porque se va a ir y no te acercas a él. Al que hay que consolar es a él...Si no habláis, os vais a arrepentir toda la vida".

1.25 Momento surrealista de la noche. "Ay qué vergüenza", suelta Adara. "Vergüenza robar y no llorar", reacciona Joao. "Vergüenza porque tengo un moco", explica ella.

1.30 "No sabía que me iba a doler tanto", le confiesa Adara a Joao entre lágrimas. "Te tiene que ver así, destruida. Eso es lo más bonito que hay, ver a una persona destruida por un amigo", reacciona Joao. De pronto, Hugo interrumpe la lacrimógena escena para enseñarle a Adara el retrato que ha pintado para ella. La muchacha consigue salir de su bucle lacrimógeno se echa a reír cuando mira la pintura.

1.40 Creen que Gianmarco está en el confe destruido "¿Tú crees que estará llorando ahora por mi culpa?", le pregunta Adara a Joao. "Por tu culpa no. Por ti", responde el maestro.

1.45 Adara sigue llorando sin levantar cabeza: "Me dice cosas que me duelen mucho", le dice a Joao. "No es que te diga cosas que te duelen mucho. Te duelen por la persona que te las dice", responde el Maestro, candidato al óscar al mejor celestino de todos los GHs"









