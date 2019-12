Nuevo giro: Adara marca distancias con Hugo y abre la puerta a Gianmarco

0.00 Buenas noches amigos. Vamos a la casa donde tenemos a Adara marcando en este mismo instante distancias con Hugo. Su discurso hacia él ha cambiado radicalmente después de un tweet y el mensaje de campaña de Joao. En estos momentos está revelando al resto de finalistas que lo ha intentado con Hugo, pero que no sabe cómo seguir, que los 'te quiero' de Hugo ya no le resultaban creíbles y que él dejó de desearla antes incluso de quedarse embarazada. Sus compañeras le alientan a que se separe definitivamente. Mila le aconseja que, con este panorama, se guarde el dinero del premio para ella en una cuenta y no lo invierta en ningún negocio común con Hugo.