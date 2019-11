0.00 - 5.00 Noche de alegatos

0.00 Buenas noches amigos. Estamos en plena gala de salvación con alegatos incluidos. Aprovechamos que tenemos la Plus para conectar con la casa.

0.05 Hugo está de subidón porque Dinio le acaba de hacer desde plató un alegato. "Para que lego diga Mila que nadie me quiere", suelta Castejón. Mila reacciona gritando: "Que me dejes en paz". Por otro lado, Joao está preocupado del alegato de Pol porque no le ve muy capas: "Le tienen que hacer las correcciones".