0.00 - 5.00 Adara ya duda de Giamarco

0.00 Buenas noches amigos, como cada viernes tenemos fiesta así que, sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Lo primero que me encuentro es a Mila, que propone jugar a la gallinita ciega. No parece que lo diga en serio.

0.20 En el baño, Adara está con cara de pocos amigos. Hugo le pregunta qué le pasa. "Nada, que esto es muy intenso", suelta la muchacha con un poco de desgana.

0.30 A.David le pide perdón a Alba porque le dio un punto, según él, pensando que no iba a salir nominada. "Me ha dolido un poco por el argumento...Gianmarco me ha metido tres. Tenía todas las papeletas de salir", reacciona ella. "Hice mal las cuentas. Te juro que me siento súper mal. No pensé en Gianmarco", justifica el muchacho.

0.40 Volvemos al baño donde Hugo le da consuelo a Adara: "Tienes mi apoyo para lo que quieras", suelta. "¿Tú crees que se ha acercado a mí por interés?, pregunta ella. Se refiere a Gianmarco. Castejón no se define y se limita a explicar que se ha mantenido siempre al margen de su relación con el italiano: "Yo no me he referido a este chico ni con Pol ni con Joao ni con nadie", sentencia Castejón. Adara le sigue dando vueltas al tema: "A lo mejor le estoy dando más importancia de la que realmente tiene a que se pueda malinterpretar algo fuera".

0.50 "La he liado por darle más importancia de la que tiene. Me ha preguntado si estoy confundiendo mis sentimientos y me he puesto a llorar. El súper se refería a Gianmarco y lógicamente no", le suelta Adara a Joao.

1.00 Vuelven los bailes del gato Castejón. Esta vez, enfundado en una calabaza, Hugo se mueve de un lado a otro con sus particulares movimientos, como si fuera un gato electrocutándose.

1.10 Gianmarco le cuenta a Adara y Joao que se ha "enterado de todas las nominations" y que serían cuatro los nominados y no tres. Además, está casi convencido de que "Mila solo tiene la inmunidad", pero ningún poder más.

1.20 Joao y Gianmarco mantienen una conversación en clave, pero muy reveladora. "Hay quer ir poco a poco", suelta Joao. "¿Y si no te sale ir poco a poco?", pregunta GM. "Pero si no, es como si le echas demasiada levadura al pan...Es más prudente esperar y se va macerando más el sentimiento si controlas la pasión. A veces todo se ahoga en la pasión. Primero hay que descubrir y al final la maracaná es más grande... Confía en mí 100%", explica el maestro. "¿Pero y si hay cosas que te dejan dudas?", retoma GM. "Depende de cuáles sean las dudas....Te estoy dando la receta buena...Ese horno dará al final un bollo maravilloso pero hay que esperar los 35 minutos que luego son 50", sentencia el maestro.

1.30 Gianmarco se las promete muy felices porque según sus cuentas no está nominado. Lo celebra con un abrazo corto, pero intenso con Adara. "No me la espachurres", reacciona Joao.

1.40 Gianmarco y Adara poco a poco vuelven a las andadas: el italiano acaricia su cabello mientras habla con ella y la muchacha se va derriendo poco a poco. Vuelven las risas nerviosas de Adara y esas miradas reveladoras.









José Comas