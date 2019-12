0.00 - 5.00 Una foto de Gianmarco mirando a Alba destroza a Adara

0.20 "Es contradictorio pero echo de menos a mí familia y a la vez me da mucho pena que esto se acabe", suelta Adara. A un servidor también le da mucha pena que esto se acabe y como seguramente le ocurre a muchos de vosotros, me quedo con ganas de más GH.

0.30 Mila está dispuesta a apostarse una lata de caviar a que Estela estará rentabilizando en los platós su culebrón con Kiko y Diego Matamoros. La de Sálvame asegura que Diego "es muy combativo y cuando quiere herir sabe cómo hacerlo". Eso sí, Mila cree que el muchacho con ella no se atreve: "Conmigo no porque no tiene huevos. Con su hermana Laura fue durísimo con lo del cobro...que dijo más o menos que hacía chanchullos con el padre . No puede ser tan cabroncete".