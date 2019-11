16.00 - 00.00 Amistades peligrosas.

16.00 ¡Buenas tardes! Esperamos la comida entre discusiones de la mañana ligeras como el viento ahora que los concursantes más guerreros ya no están. Sin más, conectamos con la casa.

16.03 Tenemos a Adara ponderando en el jardín. Ya no me engaña cuando se mira las uñas y parece que no piensa en nada. Planea una subida de tensión con algún concursante fijo.