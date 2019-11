16.00 - 00.00 El Club de los Cinco

16.06 Están "cocinando" Hugo y A. David a discusión viva mientras pelan patatas. Hugo se considera el atacado y por "el que no tiene palabra", A. Davi y este le dice que "venda otra película" y que "no estamos en Vietnam". Guerra de Guadalix, otra versión del conflicto armado de tubérculos.

16.23 A. David vuelve a la cocina y siguen los gritos y desacuerdos. Le pone sal a la segunda tanda de patatas en crudo y le echa en cara a Hugo que el lomo se quedará frío si las patatas no están hechas. Pero cuando Hugo dijo antes que hicieran las patatas el malagueño se fue de la cocina con las voces dejándole solo. Para no entrar al trapo y discutir dijo.

16.27 Hugo lleva un rato llamando Antonio David “Iscariote” y me parece la forma más retorcida y bíblica de faltar que he visto nunca. El problema es que no creo que le pille la referencia, pero la intención sí que se la lee.