Dinio ya se incluye en el grupo de Hugo y Adara

1.00 Amago de bronca entre Anabel y Hugo, pero la cosa no llega a mayores. Él ha pedido una tregua: "Yo voy con la bandera blanca". Pero ella no está por la labor de limar asperezas a estas alturas:"Menudo concurso estás dando", ha reaccionado ella. Kiko ha intervenido para calmar a la Pantoja, pero no había manera. "Para lo que me queda en la casa", argumenta ella.