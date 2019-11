0.00 - 5.00 Adara: "No quiero que Hugo se enfade...Todavía no voy a tomar decisiones"









0.00 Buenas noches a todos. Estamos en plena gala de expulsión y encima contamos con la Plus para no perdernos nada. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Jorge Javier habla con Adara, que está muy emocionada después de la visita de su padre. JJ le da las gracias por todo lo que está dando al concurso. La muchacha ya ha confesado que no era una mujer feliz y que tiene pendiente una charla con Hugo Sierra, porque se ha dado cuenta de que "había cosas que no iban bien".

0.20 A. David se reúne con Adara en la sala de expulsiones. Ella le informa que ya se ha destapado su historia con Gianmarco "porque se oye todo". El ex guardia civil le comunica que el italiano habló con él y "está enamoradísimo", loco por ella.

0.25 Llega el momento de la verdad. JJ abre el sobre y comunica a A. David que debe abandonar la casa. Adara salva el match ball y se despide del ex guardia civil de forma cariñosa. "Que seas muy feliz", le desea ella.

0.35 Adara vuelve a la casa y las chicas la reciben con los brazos abiertos. Después le cuenta a las muchachas lo de su enamoramiento con Gianmarco; que su padre le informó que la han pillado con el carrito del helado y que le ha dicho que sea sincera.

0.40 JJ conecta con la casa. Las muchachas están flipando todavía por la historia de amor de Adara y Gianmarco. "Esto es trepidante", suelta Alba.

0.45 Mila va al confe pensando que le aguarda una gran sorpresa y se encuentra con trajes de gallina para todo el personal.

0.55 El personal disfrazado de gallina tiene que comerse una tarta sin manos y hacerse con una bolita, pero resulta que era una trampa. Esta vez nadie tiene el poder de la salvación.

1.05 Las muchachas comentan la jugada de su historia con GM. "Imaginaos. Ha sido super duro. Día tras días sin poder decir nada... Esto está siendo muy fuerte para mí", cuenta Adara. "En la vida te enamoras y te desamoras", reacciona Alba. "Ya, pero es el pedro de mi hijo", reacciona Adara.

1.10 Me voy al confe donde Noe le da uno a Estela, dos a Mila y tres a Adara. Por su parte, Estela le da uno a Noe, dos a Adara y tres a Mila. Mientras tanto Adara sigue dando vueltas a su tema: "La que he liado...A lo mejor he tenido que entrar aquí para darme cuenta".

1.15 Adara comenta que vio frío a Hugo en su alegato. Después deja claro que no tuvo tema con Gianmarco. "Nada, nada. Dormíamos al lado, pero nada", suelta. Después piensa en Hugo. "Es que no quiero que se enfade", suelta. "No te preocupes. Si te ha dejado escapar así se pone las pilas", suelta Mila.

1.20 "Es que soñaba con él (Gianmarco) al principio, en el búnker, pero no le daba importancia....A él (Hugo) también le quiero", suelta Adara

1.25 Le preguntan a Adara a quién ama. "Es que no lo sé", reconoce ella. Estela comenta que no tiene por qué estar enamorada de Gianmarco para tener dudas sobre su relación con Hugo.

1.30 Adara dice que se siente culpable, pero luego raja de su pasado con Hugo: "En el día hay momentos para darse cariño y nunca los había", confiesa. "Te entiendo perfectamente. Seguro que te has sentido fea y poco deseada", interviene Alba. Adara concede.

1.35 Adara sigue dando vueltas a su historia con Hugo. "Me da rabia porque yo lo di todo por él, quería que funcionara. Me he sentido culpable porque soy muy básica...y es muy fuerte no sentir....Me he sentido super fea", suelta llorando. El papel de Alba es de animar a Adara a separarse y el de Estela es el de no que no se precipite. "En todas las parejas hay problema. No existen los cuentos de hadas", suelta Estela. "Pero aquí te das cuenta si echas de menos o no", suelta Carrillo. "Aquí te sientes completa porque tienes todo y es fácil no echar de menos a nadie", remata Estela.

1.40 "¿Pero pensáis que esto tiene solución?, pregunta a Estela y Alba. Las muchachas responden que eso es la propia Adara la que tiene que responder. Carrillo afirma que no tiene por qué tragar con una vida que no le llena. "Buena tragar no trago, pero....Hay cosas que no se pueden forzar". Llega el momento de nominar de Mila y le da un punto a Adara, dos a Alba y tres a Estela.

1.45 Alba nomina y le da un punto a Estela, dos a Mila y tres a Adara. Después llega Adara al confe. La muchacha comenta que no tiene las cosas claras y no está bien. Después le da un punto a Noemí, dos a Estela y tres a Alba.

1.50 Las nominadas son Adara, Estela y Mila. Noemí y Alba ya son finalistas.

1.55 A. David se despide de sus compañeros y JJ comunica las nominaciones. Después se despide de la casa.

2.05 Adara llega a una conclusión: "Aquí no voy a tomar decisiones, pero me gustaría aclararme".









