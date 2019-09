10.00 - 18.00

10.30: Mira por donde, que me estoy acordando ahora de mis desayunos de la pasada edición. Siempre había alguien de la casa que me hacía compañía. Pero claro, ahora con este lío de colchones tirados por el suelo del búnker cualquierilla se levanta… Además, a dónde van a ir! Pues mejor se quedan reponiendo fuerzas, que les van a hacer mucha falta para hoy.

El Cejas se da cuenta que Hugo va a por el segundo café. Kiko comenta que por eso se pone luego tan nervioso. Diego le dice que además se ha comido cuatro galletas, medio kiwi y media mandarina, “se está comiendo la comida de los demás, pero por no enfrentarnos con él, no le decimos nada”.

12.30: Irene comenta que está rayada por su madre por lo que pasó ayer. Alba la tranquiliza, le dice que su madre empatizará con ella. Luego pasan a hablar de Adara, todas (Irene, Alba, Estela, Noemí y Nuria) están de acuerdo en que ayer se le fue la pinza y tiene claro que ha analizado la situación, ha visto el papel de Hugo que es tipo Miriam y ella se le ha pegado cual Koala. El problema es que Hugo no tiene la gracia de Miriam y cuando lo echen a la calle, será ella la que se quede con el papel de víctima , porque no cae tan bien como Miriam.

Irene cuenta que la psicóloga ya le advirtió que iba a salir una Irene desconocida dentro de la casa y eso es lo que le pasó ayer, además le fastidió que Hugo fuera a por Kiko y lo atacara porque no ha estudiado. Alba comenta que con ella no se atreve, que pueden saltar chispas.

El Cejas comenta con Nuria que está cansado, que no para de pensar en lo que dijo ayer, ella le dice que no se preocupe, que ya pidió perdón y ya está hecho.

Tuki1985, no me invento nada, me pasé a la señal PLUS y eso es lo que estaba pasando