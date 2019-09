10.00 - 18.00

10.40: En la señal PLUS, Mila se incorpora. Ya se sabe: a más años, menos sueño (que no sueños)

Ha salido un número en la pantalla. Dinio no sabe si esta noche salió algún otro o lo ha soñado

11.40: Dinio comenta con Nuria que Mila está mala, no puede ni caminar.

12.00: Alba comenta que, a pesar de tener su maleta, por solidaridad no se está poniendo cosas monas.

En el búnker, Dinio pide a Hugo que vigile los números un minuto, Hugo pasa y se mete en el baño. Desde ahí, pregunta a Dinio qué han dicho sus compañeros. Dinio cuenta que les ha dicho que cuando ayer se enteró que Mila estaba mala, Hugo se recogió enseguida. Hugo pregunta ¿y qué han dicho? Dinio contesta “no sé, tengo la cabeza hecha un lío, algo como que hay que saber recogerse antes… no sé”

En la casa, Alba comenta con Nuria, Estela e Irene que no comprende cómo Marta Sánchez pudo estar tanto tiempo con Hugo, que a él se le cala en medio día, que sólo lo entiende si ella estuviera mal en ese momento.

12.10: Alba vuelve al tema, comenta que Hugo no ha tenido tanto protagonismo en su vida y se imagina las conversaciones que van a tener con él hoy: pídeme perdón por esto y pídeme perdón por lo otro, yo soy digno y vosotros indignos, mi única rival es Mila y si la nominan sale de la casa…. Piensa que tiene mucha ansiedad y la paga con todo, con la comida y con todo. Ella considera que Hugo no debería tomar tanto café durante el día.

Luego comenta que no es sólo Hugo el elemento discordante. Comenta con Dinio que no hay leche “la gente ha decidido tomarse la leche, porque como la gente se hace cafés durante el día, pues no hay leche para el desayuno”.