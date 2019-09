10.00 - 18.00

Hugo comenta que se ha dado cuenta que está completamente metido en GH porque sólo le vienen a la cabeza cosas de dentro, no es capaz de pensar ni en paisajes de fuera. Antonio David le pregunta si tiene hijos, padres, hermanos…, Hugo le cuenta que sus padres viven juntos, que su hermano está en Tarragona y que tiene un sobrino de tres años. Hijos no “que yo sepa”

12.30: Dinio pregunta a Antonio David quién cree que subirá, Hugo sale en su defensa: no te lo va a decir porque está implicado. Antonio David le deja claro que no puede decir nada.

Hugo y Dinio cuentan sus nominaciones, para aclarar que no se pusieron de acuerdo para nominar. Hugo dice que, si no llega a ser porque Adara se salva, hubieran estado los tres nominados.

Mila comenta con Alba que la familia de Hugo no se debe estar sintiendo muy orgullosa de cómo está actuando. Luego añade que Hugo no es ella, que ayer le dio un bajón. Pensó que su hija no entendería por qué su madre se ha metido ahí, pero sobre todo por los follones y las broncas… Alba le confiesa que le está cogiendo cariño porque es una mujer muy tierna y seguro que su hija estará encantada. Mila le pide que no lo diga muy alto, que va a perder su fama y le faltarán al respeto. Alba le aconseja que piense solo en lo bueno.