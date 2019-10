10.00 - 18.00: El misterio del mechón

Estela comenta que ha estado toda la noche obsesionada con los numeritos, pero que no ha salido ninguno.

Alba cuenta que ha soñado que se enamoraba de una casa y no se la querían vender.

12.10: A Antonio David le preocupa haber estado roncando otra vez esta noche. Mila le tranquiliza, le dice que se ha despertado varias veces y había un silencio sepulcral. Lo que no entiende es por qué duermen dos en una cama habiendo colchones vacíos.

Alba y Noemí intentan adivinar si ese mechón es o no suyo.

12.30: Mila cuenta a Noemí que ayer habló con Cejas, le preguntó si pensaba que se podía ir Joao, Cejas le contestó que no piensa que lo vayan a echar, pero no le podía dar un nombre porque sabría cuál era su jugada. De esto Mila deduce que no ha cambiado nada y piensa que se irá Kiko.