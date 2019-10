10.00 - 18.00

11.10: Irene amanece antes que suene la música a toda mecha, igual se ha despertado con los ronquidos… no me extrañaría nada

Antonio David cuenta que anoche tuvo jaleo con Mila, pero no lo contará si ella no lo cuenta. Estela le dice que ya lo ha contado y él comenta que siempre está buscando conflicto. Cuenta que se estaba tomando un cola-cao con crispis, apareció ella y dijo que ellos (Antonio David, Gianmarco y Pol) eran los que dejaban la despensa vacía. Parece que Antonio David la mandó a la cama sin más.

12.10: Mila dice a Gianmarco que luego hablarán, él pregunta ¿de qué?, ella responde que de todo lo que ayer habló con Antonio David, que como ella lo dice todo a la cara, quiere que a ella también le diga las cosas a la cara. El italiano le dice que ella no dice las cosas a la cara y ella repite: quiero que me digas hoy a mi todo lo que le dijiste a Antonio David anoche. Gianmarco ironiza en un tono tranquilo con mucho acento italiano: vaaale, tienes razón túúúúú, eres la mejor del muuuuundo, ya baaaasta

En el baño, Adara está en modo manicura con Joao. Se ponen de confesiones. Joao cuenta que Pol y él han roto. Le cuenta que ha hablado con Joao, le ha dicho que sigue pensando en el otro chico y que lo mejor es que rompan, aunque se siguen queriendo y no quiere hacerle daño. No sabe en qué momento se ha desenamorado de Pol, pero lo cierto es que se le ha cruzado otra persona.

14.50: Adara dice a Joao que la forma en que ha hecho las cosas con Pol no está bien. Joao explica que con la confusión que él tiene y con Pol que no se mueve y no cambia de actitud, está siendo muy difícil. Cuenta que Pol no le habla y apenas le mira. Adara piensa que es normal y le pide que no le maree.