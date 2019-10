10.00 - 18.00









Jelou!

10.00: Desde aquí se escuchan los ronquidos de Guadalix. Detecto que se ronca en ambas habitaciones, pero no soy capaz de identificar a quién corresponden los ronquidos.

10.15: Aquí seguimos, sumidos en un profundo sueño.

10.30: Las diez y media y sereno

10.45: Pues tampoco es que se acostaran demasiado tarde anoche, me da que más de uno y de una se hace el dormido porque es el único momento de verdadera paz y tranquilidad

11.00: Vuelven los ronquidos y tengo que ponerme en modo mute. No entiendo cómo no se despierta el resto de la casa.

11.15: Y la música sin sonar… aiñ. No sé si irme a poner lavadoras

11.30: Uf, se van a levantar hoy con una energía que a ver quién le sopla a quién

11.45: Pues menos mal que no les he esperado para desayunar, si no me da un síncope. Esto es lo que hay

11.50: Pues amanece. Tarde, pero amanece de una vez.

Joao ya está levantado. Para Mila, según ha confesado, es el peor momento del día, pero esto hay que pasarlo Mari.

12.00: Súper da los buenos días y advierte que tienen una hora de agua caliente.

Mila se dispone a hacer café mientras Gianmarco deambula por el baño esperando su turno de ducha

12.10: Estela y Joao se dan los buenos días cariñosamente y eso que el Maestro no sabe de la misa la mitad… o así debería ser.

12.20: Adara cuenta a Estela que ha soñado con su hijo.

Mila sale de la ducha y Adara le da los buenos días. Parece que Mila no la escucha porque ni la mira. Igual es que el turbante que lleva en la cabeza le tapa las orejas.

12.30: Gianmarco interroga a Joao sobre Pol, quiere saber si le ha perdonado su infidelidad. El Maestro le cuenta que sí le ha perdonado, pero no se puede quitar de la cabeza que ha estado con otro chico. Joao está convencido que aquí no se puede arreglar nada porque hay muchas cámaras y no se pueden hacer determinadas cosas.

En el baño, Mila se queja de que no ha podido descansar porque la gente no se acuesta y entonces no apagan la música.

En la cocina, Gianmarco quiere saber cómo conoció Joao a Pol. Le cuenta que lo conquistó porque no se puso a sus pies y que el primer día que quedaron hubo mucha química y que incluso se besaron. Cuenta que al día siguiente Pol se volvía a su casa y pensó que ahí terminaría todo, pero no fue así. Gianmarco comenta que es un buen chico.

12.40: Joao continúa, cree que Pol está enmarado y él también siente algo. Gianmarco cree que Pol sí está enamorado y que el Maestro siente cariño, pero no amor.

Mila aparece en la cocina comentando que no ha conseguido descansar porque la música sonaba en su habitación y la luz estaba encendida. Cuenta que le pegó unos gritos al Súper









