10.00 - 18.00

10.45: Tengo que confesar que hoy comparto su sueño, que no sus sueños, así que me da bastante envidia verles descansar en sus camitas.

Adara sigue preocupada por el estado de su pelo. Joao no la anima a cortarse las puntas porque las tijeras que tienen en la casa no son buenas.

12.30: Mientras esperan a que termine la lavadora, Adara pregunta al Maestro qué tal se encuentra hoy. Él contesta que no quiere sentir dolor, por eso no lo piensa (que Mila le ha nominado). Para Adara es muy fuerte y así se lo dice a Joao, aunque añade que no le dice nada porque no quiere hacerle sentir peor.