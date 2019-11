10.00 - 18.00









10.00: Vaya. ¡Qué sorpresa! Miro la hora varias veces para ver si me he conectado tarde. No, son las diez en punto y el Hotel Inglés ya está en funcionamiento.

10.15: Estela y Antonio David preparan los desayunos, aunque con bastante sueño. Ambos comentan que aún se tienen que espabilar.

10.30: Antonio David ya ha metido el pan a hornear. Comenta que está muy orgulloso de haber aprendido a hacer la masa de pan.

Mila comenta dice que ayer les tendieron una trampa, la música era tan fantástica que no se podía meter en la cama, a pesar de que sabía que hoy se levantaría cansadísima. Añade que no se podía dormir por la música pero “no por este tío”. Antonio David cuenta que para él la fiesta de anoche fue un regalo.

Estela escucha con una bolsa de hielo en la cara y un paño en la cabeza. No sé qué le pasa exactamente

10.45: Mientras los empleados terminan de acicalarse, los clientes del hotel aún duermen.

11.00: Un poco de maquillaje, algo de peluquería, afeitado…

11.15: Sería divertido un “GH criados y señores”, propuesta para el dúo. Todos los días con actividad frenética desde bien temprano. Tendría gracia que se fueran turnando cada semana los roles…

11.30: Los criados preparan los desayunos de los clientes y a Mila se le ocurre que ya es buen momento para despertarlos. Estela le comunica que suena la música, que no hace falta que vayan ellos a llamarles.

11.40: Y suena la música, muy relajadita, por cierto

Mila da los buenos día a las clientas y les comunica que el desayuno ya está listo.

Suena la canción de Alba y se pone contentísima

11.50: Ahora suena una que le flipa a Noemi, ella se sube a la cama y empieza a darlo todo

Alba y Mila comentan que hay muy buen rollo en la casa, tanto que anoche ni le importó que la música estuviera sonando hasta las cinco o las seis de la mañana.

12.00: Alba sigue en shock con la canción que le acaban de poner y con otra que, según dice, canta su hijo. Noemí está muy eufórica, según Alba porque ha visto a su marido y ha tenido noticias de su hija y eso da energía sí o sí, ha podido ver que todo está bien, que la están viendo y que todo marcha bien. Alba está convencida de que sus familiares están las 24 horas del día conectados.

Adara comenta con Noemí y Alba que ella necesita saber que todo está bien para seguir con energía. Noemí la tranquiliza: la ausencia de noticias son buenas noticias.

12.10: Alba comenta con Noemí que le hizo mucha ilusión todo lo que le pasó a ella “es como si me hubiera pasado a mí, no paré de llorar”. Ambas están convencidas de que esta semana tendrán noticias de sus familiares, de los que no han tenido aún visita.

Mila da a elegir el menú a las clientas. Alba y Noemí eligen Consomé, filetes de pollo empanados y patatas fritas, muy de dieta, comenta Alba. Adara prefiere pollo a la plancha y ensalada “¡porque estoy ya…!” exclama

12.20: Noemí sigue recordando la música de anoche, cuenta que lo mismo lloraba que se ponía a bailar. Adara dice que esas canciones la ponen uf… (entiendo que triste)

12.30: Adara dice que se encuentra muy hinchada y Alba le pregunta si hay posibilidad de que esté embarazada. Adara niega con la cabeza, con la cara, con la boca y con la voz. No.

12.40: Noemí especula sobre cómo se va a desarrollar el concurso a partir de esta semana: cuánto tiempo les queda en la casa, cómo se harán los votos a partir de ahora (en positivo o negativo), hasta cuándo tendrán que nominar… Alba responde a todo, pero aclara que se lo está inventando, "no vayan a creer que tengo la escaleta del programa".

12.50: Después de la noche movidita y de haber preparado el desayuno, Mila parece agotada.

13.00: Alba se maquilla a ritmo de Camarón. Bueno, a ver, canta yo soy gitano y vengo a tu casamiento, pero de Camarón no hay ningún rastro. Noemí aparece por detrás canturreando y Alba le dice “yo tengo que tener raíces gitanas”, Noemí responde “¡claro!” (me parece que la ha oído, pero no la ha escuchado bien. Alba pide a Noemí ir a una boda gitana y, aunque no esté casada, quiere estar en la ceremonia del pañuelo y quiere partirse la camisa como si fuera un hombre.









Alejandra Q.