10.00 - 18.00

10.00: El hotel inglés lleva un rato en funcionamiento. Estela y Mila ya están preparando los desayunos ¡y he visto hasta un bizcocho!

Noemí cuenta que anoche llamaron desde el búnker a los criados varias veces, por teléfono y con la campanita y no les hicieron ni caso. Mila dice que será “porque llevamos catorce horas de pie y estábamos muertas”.

12.00: Mila y Estela hacen mudanza de colchones. Estela trae las pilas a las clientas que no se deciden a levantarse de la cama.

Alba pone en duda que le estén dando el café con leche sin lactosa, piensa que le puede sentar mal a su estómago, pero se ha tomado voluntariamente dos trozos de bizcocho con mantequilla. Y se arrepiente: "me he pasado zampando"

12.50: Antonio David dice que estuvo un buen rato despierto, por si las clientas los llamaban. Estela le cuenta que estuvieron llamando y ya estaban dormidos. Mila piensa que debían ser las tres o las cuatro de la mañana “la cosa es que caí en coma”, no es que no quisiera atenderlas, sino que no nos enteramos.