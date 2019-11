0.00 - 5.00 Un jarro de agua frío al romanticismo









0.00 Buenas noches amigos. Estamos a escasos segundos de conocer si el hombre del que se ha enamorado Adara, según sus propias palabras esta tarde en el confe, sigue o no sigue concursando. Vamos con la cámara Plus, que nunca interrumpe su emisión, a la casa.

0.05 Gianmarco es el expulsado. Mis condolencias al público carpetil que apostaba fuerte por esta historia y enhorabuena para aquellos que queríais al italiano fuera. Alba se despide del expulsado pidiéndole perdón por ofensas pasadas.

0.10 A GM le ponen imágenes de su historia de amor con tensión sexual no resuelta, incluido el momento en el que se metió en el baño, presuntamente para aliviarse.

0.15 Gianmarco niega sentimientos románticos por Adara y la califica como mejor amiga.

0.25 A Gianmarco le ponen las imágenes de lo que ha dicho Adara de su pareja y de cuando el italiano habló de mariposas, pero el muchacho sigue erre que erre negando la mayor. Después le ponen el vídeo de esta tarde en el que ella le dice que esta le confiesa que está enamorada de él. JJ le pregunta a GM si él también está enamorado. "Ella tiene que hablar primero con Hugo", responde. Bueno, esa respuesta ya no suena al repetitivo y poco sincero: "Solo la quiero como amiga".

0.35 Gianmarco se encuentra con Adara en la sala de expulsiones y le avisa de que se ha visto todo lo que ha dicho esta tarde en el confe. Lo ha hecho a pesar de las advertencias previas de JJ de que no revelara nada de lo que había visto. El muchacho deja muy descolocada a Adara, le dice que tendrá "que hablar con alguien fuera", en referencia a Hugo Sierra, y se despide de ella con un frío abrazo. La despedida ha sido un auténtico jarro de agua fría al romanticismo. La antítesis de Love story.

0.45 Adara se reúne con Joao en el confe. "Estoy en shock. Me ha dicho que se ha escuchado lo que hemos hablado esta tarde en el confe", revela ella. Joao se queda igual de descolocado. Los dos temen que se haya visto el momento en la que ella le dice que está enamorada, pero por si acaso juegan al descoloque y afirman que no saben a qué se refería el italiano.

0.55 Alba vuelve a la casa y el Mila team lo celebra por todo lo alto. "Le he dicho (a Gianmarco) que le he mandado a casa bien restregadito", suelta Alba en referencia a la obra de Amor a bordo. "Le has mandado a casa con el calentón", remata Castejón.

1.05 Joao está de los nervios y sospecha que todo se trata de una broma. No entiende por qué se ha despedido así Gianmarco.

1.15 Para la prueba de inmunidad hay diferentes bandejas con un número cada uno. Cuando las destapan se encuentran con bombones. Solo hay uno dulce y al que le toque será jefe de la casa y tendrá la inmunidad. Pues Noemí se ha hecho con la inmunidad.

1.25 "Estaba cabizbajo y me ha hablado sobre la conversación con Joao, pero no sé a cuál se refería. Se lo preguntaba y no me lo decía", le cuenta Adara a Hugo.

1.30 Llega el momento de las nominaciones. A. David le da un punto a Adara, dos a Joao y tres a Hugo. Estela le da un punto a Adara, dos a A. David y tres a Hugo. Hugo le da un punto a Mila, dos a Estela y tres a A. David. Alba le da uno a Adara, dos a Hugo y tres a A.David. Adara nomina desde el confe y le da uno a Alba, dos a Mila y tres a A. David. Joao, también en el confe le da uno a Alba, dos a Estela y tres a A. David. Mila, también desde el confe, le da uno a A. David, dos a Adara y tres a Hugo. Por último Noemí, también desde el confe le da uno a Adara, dos a Joao y tres a Hugo.

1.45 Gianmarco se despide de la casa. El muchacho le dice a Adara que la espera fuera y acto seguido JJ revela que Adara, Hugo y A. David están nominados. Acto seguido, Noemí va al confe y cambia a A. David por Joao. Los nominados definitivos son Adara, Hugo y Joao.

1.55 En la casa Adara recuerda a Gianmarco: "Ayer le hice un confe súper bonito. Yo creo que estaba nervioso. Aquí se magnifica todo", le cuenta a Hugo. Después hablan de nominaciones. "Por qué le das a Alba si es un punto perdido en vez de Estela. Por ese punto a lo mejor ahora estamos Joao, tú y yo. Yo le di a Estela pensando que tú le ibas a dar dos y Joao tres", reflexiona Castejón, partiendo de la base de que Noemí podía quitar a alguien de los nominados, pero sin pensar en la posibilidad del intercambio.

2.05 Joao piensa que Noemí no ha movido nada porque es muy amiga de Alba y esta está a malas con A. David. "El pulso va a estar entre A. David y yo", baraja Hugo.

2.10 "Yo a diferencia de ella (Estela) nunca la he nominado en todo el programa", suelta Adara. "Pues si la hubieras nominado te habrías salvado tú", insiste Hugo. "Ya pero estaba en shock", justifica la muchacha.

2.15 "No se ha despedido de mí, pero no lo tengo en cuenta", suelta Joao. "Estaba destruido y no podía casi contener las lágrimas", reacciona Adara.









José Comas