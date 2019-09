0.00 - 5.00 Hugo y Adara quieren a Nuria como aliada

0.20 Adara y Hugo hablan con la reina de Roma, Nuria. La muchacha de los tatuajes asegura que no tiene nada en contra de Hugo: "Estás en el ojo del huracán, pero yo no tengo ningún problema contigo... Pero también hay cosas que no me gustan que haces". Castejón responde con la misma moneda: manifiesta que siente simpatía por ella, pero afirma que no le gusta que le siga tanto la corriente al grupo mayoritario.