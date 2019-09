0.00 - 5.00 Hugo vs Noemi, un duelo con final incierto

0.10 El personal en el búnker esperando instrucciones. Parece que va a haber fiesta. Joao aconseja a Mila y Noe evitar enfrentamientos con Hugo y dejarle que baile todo lo que quiera hasta que le dé la gana: "Total la música la van a dejar puesta hasta cuando ellos quieran, esté él bailando o no". Noemí apunta a que Castejón "lleva todo el día muy tranquilo y se le ve el plumero".

0.20 Para amenizar la espera, Hugo y Adara se dedican a hacerse selfies. Por otro lado, Mila avisa, oh sorpresa, que no tiene ganas de fiesta. Joao tampoco y argumenta que está de bajón "por lo de Nuria", que no regresará a la casa.