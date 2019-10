0.00 - 5.00 Joao y Pol: un pasito pa'lante, un pasito pa'tras









telecinco.es

0.00 Buenas noches amigos. Este fin de semana Joao ponía fin a su relación con Pol, durante la mañana de hoy se reconciliaban y esta noche es Pol el que dice que no puede seguir con el Maestro porque no olvida su infidelidad. Con este panorama, conectamos con la casa.

0.10 En el dormitorio, Pol no quiere compartir con sus compañeros cómo está su situación con Joao: "Es algo entre dos personas", justifica.

0.15 Estela comenta que quiere ser madre una vez en la vida y "mas pronto que tarde porque Diego es más mayor".

0.20 Estela narra su experiencia en Londres como modelo: "Engordé nueve kilos, comía fatal y en la agencia me dijeron que no podía ser".

0.25 Pol se va a hablar con Joao. Defiende que no es un cobarde porque si eso fuera así, "no habría entrado en la casa" para luchar por su relación. Joao insiste en que Pol es un cobarde y tira de golpes bajos: "En la universidad no te han enseñado relaciones, solo a hacer gimnasia. Has tenido tiempo para pensar si podías superar lo de este señor (el amante de Joao)".

0.30 La conversación de Pol y Joao entra en un bucle. El primero insiste en que él ha intentado olvidarse de la infidelidad, pero no lo ha conseguido. El segundo acusa a Pol de haber bajado los brazos demasiado pronto "Lo siento por intentar superar un problema y no haber podido", insiste Pol. "Le has dado una mierda de tiempo de 20 minutos para superarlo", concluye el segundo.

0.35 Joao se desahoga con sus compañeros: "Se ha acabado, punto y final. No se le olvida... No quiero ni que me busque ni yo buscarle. Él no olvida al hombre con el que yo le engañé y yo tampoco. Yo ya no sacrifico ni la barra de chocolate. A tomar por culo".

0.45 En el dormitorio, Joao se derrumba y rompe a llorar en soledad después de murmurar unas palabras en voz alta que lanza al aire: "Hija mía, ayúdame un poquito".

0.55 Casi todo el personal ya está en el dormitorio intentando conciliar el sueño. Todos menos Pol, sentado en la mesa del comedor con rostro pensativo, comiéndose las uñas. No sabemos si está pensando en el clásico Madrid- Barcelona de dentro de una semana o cómo solucionar su crisis amorosa con Joao. Al igual que el Maestro, Pol suelta una frase en voz alta al aire: "Joder, macho tío". No, no es Shakespeare.

1.05 Cejas y A. David salen del confe y Pol ocupa su lugar. "Habéis estado dos horas", lamenta el luchador. A.David justifica que no sabía que estuviera esperando para entrar.

1.15 Cejas se desahoga con A. David: "Soy el defensor de las causas pobres y me mojo de más".

1.25 Cejas vuelve a acordarse de que Adara deja tropezones en los platos que friega.

1.35 Bueno amigos, parece que la noche va a ser corta. Cejas y A.David se van a dormir y ya solo queda Pol despierto que está en el confe.









José Comas