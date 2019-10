0.00 - 5.00 Estela vs Gianmarco

0.10 Cejas y Adara en la cocina intentan limar asperezas, sin mucho éxito. "Yo puedo mantener una conversación contigo sin problemas. Pero cuando discutimos metes tu semillita", argumenta él. Ella no está de acuerdo y el consenso no es posible.

0.20 Joao intenta convencer a Adara de que se vaya a dormir ya con él y Mila. "Jo, pareces mi padre. Iros vosotros dos, yo me quedo", responde la muchacha.

1.00 Gianmarco va a contarle su desencuentro a Alba, pero esta le corta el rollo de forma tajante: "Te voy a llamar Umbral, porque siempre estás hablando de tu libro". Como la rubia no le hace caso, el italiano le come un poco la oreja a A.David: "Kiko siempre se pone del lado de ella (Estela) Son los dos contra mí y yo no hablo bien el idioma".