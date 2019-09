0.00 - 5.00 Mila: "Ya no puedo sacar nada de mí"

0.00 Buenas noches amigos. Hace apenas unos días asistíamos a un todos vs Hugo. Una vez que Castejón ha abandonado la casa, asistimos a un conflicto que tiene la casa dividida: Mila vs Kiko. El personal no termina de posicionarse, de forma contundente, a favor de uno u otro, excepto Adara. La muchacha se ha posicionado no ha dudado a la hora de posicionarse a favor de Mila y acusar a Kiko de juego sucio. Con este panorama y sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Oh sorpresa, lo primero que me encuentro es a Mila de nones. "Tengo la cabeza que me va a estallar. Necesito aire... Si me voy, es una liberación..Para mí esto ya se ha terminado. No puedo sacar nada de mí porque no lo tengo. Solo tengo ganas de abrir esa puerta....ni dinero ni nada. No compensa".