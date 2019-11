16.00 - 00.00 Maniobras de salvamento

16.04 Ya estamos comiendo en la casa y se me hace prontísimo. Todos están bastante en paz. Ha habido llantos por algo de parmesano rallado pero en la casa es más comida casera que de restaurante.

16.07 Conversación de sobremesa. Alba dice:” Os voy a enseñar a dormir siesta, hay que dormir bien”. “Dormir me aburre mogollón” dice Estela. Cree que se le escapa el tiempo y Noemí dice que en verano si que le parece que pierde el tiempo.

16.16 Hablan de la experiencia que es ir al cine con las palomitas etc. Noemí no parece muy convencida, su niña se aburre en el cine y Mila disfruta mogollón de las pelis infantiles. Y si son en 4D más, con sillones móviles etc.