0.00 - 5-00 Gianmarco amaga con declararse, pero se echa atrás









0.00 Buenas noches amigos. El ambiente muy caldeado en la casa y se palpa un miedo que abarca a la mayoría del personal: que el repescado sea Hugo Castejón. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 En el baño Cejas se desahoga con cada compañero que se cruza. El muchacho echa pestes sobre todo de Adara, Pol y Joao. Estela no tiene muchas ganas de escucharle: "Tranquilo todo se ve. Yo ya tengo bastante con lo mío", reacciona.

0.15 Hugo aparece en el baño y se dirige al Cejas: "Has sido un poco malo". El youtuber le pregunta a qué se refiere pero Castejón no responde.

0.20 En el salón pillo una discusión empezada entre Mila y A.David. La de Sálvame acusa a su compañero de "ir a encender fuegos" por haber hablado con Joao de su distanciamiento con Mila: "Eres un mentiroso y llega un momento en que ya no sé dónde mirar. Estoy viendo cosas que no me gustan nada", suelta: "Estás equivocada. Tú estás enfadada con Joao y lo estás pagando conmigo...No he encendido ningún fuego...Lo único que le he dicho a Joao es preguntarle qué pasa con Mila y no he ido yo a buscar la conversación".

0.30 Al final la cosa no llega a mayores entre A.David y Mila. La de Sálvame admite que a lo mejor se ha equivocado, pero ya no sabe de quién fiarse. A.David cree que es normal porque están en un momento de muchos movimientos y continuas puñaladas. La cosa termina con un beso en la mejilla del ex guardia civil y pelillos a la mar.

0.40 Pol se desahoga con Joao: "Ellos lo que quieren es morir matando porque no tienen argumentos". Acto seguido le pide un abrazo al maestro y este concede.

0.50 Gianmarco y A.David hablan en clave sobre el enamoramiento del italiano con Adara. "Tengo una conversación pendiente con Adara...Es así y es un gran maracaná.. al final. No sé qué hacer", suelta. "Mejor no hablamos más del tema. Gracias por haber venido y habérmelo contado con una mirada. Sé que estás agobiado"

0.55 A. David a Gianmarco sobre Adara: "Qué ha pasado para que llegues hasta donde te encuentres ahora mismo?, pregunta. "No lo sé, te juro que no lo sé", responde el italiano.

1.05 Adara aparece en el pasillo y Gianmarco se decide a hablar con ella. La muchacha le pregunta que por qué le evita; que por qué dice tanto que tiene mucho miedo de perderla; que sabe que le pasa algo con ella y quiere saber el qué. Pero Gianmarco lanza balones fuera y niega la mayor.

1.15 La conversación no avanza y se suceden silencios incómodos. Adara concluye que a lo mejor el italiano no la está evitando y que la distancia de hoy es "simplemente por la prueba". Pero el italiano no quiere finalizar la conversación. "Tú hoy me has visto raro, pero yo a ti también", reacciona él. Adara se cansa de la charla, que no llega a ningún sitio y pone pies en polvorosa. Gianmarco se echa las manos a la cabeza y se queda hablando solo: "Mama mía, no sé qué hacer". Acto seguido el italiano termina donde siempre después de hablar con Adara: en el baño.

1.25 En el dormitorio, Pol le confiesa a Hugo que no descarta irse a vivir con Joao. Después el muchacho se acerca a Adara y le regala los oídos: dice que la muchacha tiene un gran corazón; que se alegra que haya pasado por su vida; que es muy buena niña..

1.35 Estela le aconseja a Gianmarco que cuando salga de la casa intente ser tronista ser tronista en MHYV. "Hay oportunidades que pasan una vez en la vida", le anima.

1.45 Noemí rompe a llorar porque recibe ropa con el olor de la colonia de su marido Antón.









José Comas