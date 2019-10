0.00 - 5.00 Mila y Kiko, enemigos irreconciliables

0.00 Buenas noches amigos. "Kiko ha hecho bueno a Hugo", ha dicho Mila durante la gala. Lejos de limar asperezas parece que la de Sálvame y el ex de Gloria Camila son ya enemigos irreconciliables. Aprovechando que contamos con la cámara Plus, que no interrumpe su emisión durante la gala, conectamos con la casa.