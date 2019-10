8.00 - 16.00 Minutado

8.00: Recapitulemos:

A Irene, buen viaje a Málaga.

Estela es jefa esta semana.

Y los nominados iniciales eran Cejas, Pol y Joao. Estela dudó un buen rato porque quería salvar a Joao pero no se la quería jugar a que saliese Adara. Pero en algún momento, no me digáis cómo, supo que subía Alba. Así que procedió. Salvó a Joao y los nominados finales son Cejas, Alba y Pol. Ellos aún no lo saben, no vayáis a decírselo.