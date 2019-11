8.00 - 16.00 Minutado

9.10: Mila le pregunta a Estela si se puede duchar antes de recoger la cocina. No sé si ha sido un sí o un no, pero recogen entre las dos. Después Estela se pone con la masa del pan y Mila atiende.

-A David o le despertamos o no se va a levantar, porque no se ha levantado ni un día- viene completa la frase de Estela.