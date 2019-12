8.00 - 16.00: Minutado









telecinco.es

Esto a y 57. Por abrir el 24 antes que el post.

8.00: Luego charlan. Adara hace preguntas. Gianmarco responde y Adara hace lo que puede con la risa floja que se le escapa. Gianmarco no está contando chistes ni diciendo nada divertido, se donde se deduce que la causa de la risa de Adara no viene de lo que él dice, viene de otra parte.

Gianmarco come palitos de queso de la cesta de la freidora.

Le vienen recuerdos de que Adara se rió de él.

-No, yo no hago esas cosas- pero a las especificaciones de Gianmarco, Adara añade: "la gente, cómo es. Pero era una conversación de coña".

Y Gianmarco le dice que no quiere que se repita algo así en forma de "si vuelve a pasar algo así...", pero no consigo recordar la segunda parte.

-¿Te has rayao?- pregunta ella poco después.

-No.

-¿Por qué?

Gianmarco vuelve a decir que no y guarda los palitos que no se va a comer. Deciden irse ya a dormir.

8.10: Pero primero a lavarse los dientes.

8.15: Mila se está levantando. Llega al baño. Saluda adormilada y sin micro y se va del baño. Adara y Gianmarco buscan sábanas limpias para Gianmarco.

-¿Ésta está sucia?

-¿Ésta?

-¿Y lo otro, el edredón?

-¿Edredón?

-Lo otro, con lo que te cubres, ¿no se llama edredón?

Risa floja y Gianmarco opta por echarse sobre Adara.

Todo abrazos.

-Te queda semana y media- le dice él a ella.

-¿Serás capaz de esperar?- pide ella.

-He esperado tres meses, no voy a esperar semana y media.

-No, tres meses no has esperado. Un mes.

Bueno, pues un mes y algo. Consensuado. Y Gianmarco suple besos en la boca por besos en la sien. Muchos.

8.25: Y si cambia de sitio, no lo vemos. Nos llevan a plano fijo de Alba y Noemí dormidas.









Ada Sastre