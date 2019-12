0.00 - 5.00 "Me besó él y me pareció feo rechazarle"

1.10 Adara, a pregunta de Sobera, responde que sí está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva con Hugo. Pero Castejón no está por la labor a pesar de la insistencia del presentador. "No me puedo fiar de ella", justifica Hugo.

1.35 Sobera le informa a Gianmarco que Adara ha dicho en directo que quiere que se quede él esta noche en la casa y que ha preguntado a Joao si él le estaba esperando fuera. "Está muy arrepentida porque en el fondo quiere que sí la esperes" , narra Sobera. Por otro lado, en el salón Alba le dice a Adara que está segura que va a ganar ella el maletín. "Esta historia de amor ha enloquecido a toda España", argumenta Carrillo. "Es que es muy fuerte", reacciona Adara . Alba lamenta que el resto de finalistas no hayan podido tener su historia de amor: "Podían haber metido a Antón o a Santí, aunque él no habría querido...pero es que así claro" .

1.50 Adara le pregunta a GM si lleva la goma que ella le regaló. Él dice que la tiene en la mochila. No la ha tirado, pero la he dejado ahí porque sigue dolido por lo del beso.

2.00 GM reprocha a Adara de haber sido muy cambiante y de haber jugado con sus sentimientos. Ella asegura que eso no es así, que tenía muchas ganas de verle y le pide que no sea tan orgulloso .

2.05 Gianmarco reprocha a Adara que haya dicho en la casa varias veces que no estaba enamorada del italiano. Ella justifica que es "por no hacer daño a nadie". Pero al italiano esta explicación no le convence: "Me hace daño a mí".