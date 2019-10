0.00 - 5.00 Adara: "He quedado como una amargada"

0.20 Mila raja del Adara team. Denuncia que si ella tuviera los comportamientos de Adara le "caería la del pulpo". Además, no ve justo las quejas del grupo enemigo sobre las risas que se echaron en el cuarto con el Cejas: "Yo también he oído cómo se han reído de mí mogollón de veces...Como cuando me he puesto el bañador", denuncia. "Eso sí es de verdad humillante", reacciona Antonio David.