0.00 - 5.00 Primera fiesta sin Hugo

0.00 Buenas noches amigos. Hugo no está, pero los conflictos continúan en la casa. Esta mañana la distribución de las tareas ha traído cola. Ahora toca fiesta, así que vamos a ver cómo están los ánimos. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Pues lo primero que me encuentro es a Estela, esa joven que está concursando en la casa de Gran Hermano VIP, lavándose los dientes y avisando de que se va a poner el pijama. "Para que sepan lo que me apetece hoy", informa. Me da que esta noche tampoco nos va a dar grandes contenidos.