0.00 - 5.00 Mila también le hace la cruz a Adara

0.10 Me encuentro al personal haciendo discursos uno por uno en el jardín. Alba se pone 'sentimental': "Estoy a vuestra disposición, para explotaros un grano si lo necesitáis o lo que haga falta". Turno para Noemí "Yo voy a aportar alegría, diversión y sinceridad". Casi nada. Por último, el denostado por algunos Castejón afirma que se lo está "pasando muy bien a pesar de todo".

0.20 Mila comenta que está deseando de que llegue el jueves y le muestren el vídeo en el que insultó a Castejón. Revela que le ha pedido al súper que la nominen a ella disciplinariamente . Joao apunta a que la organización no quiere bajo ningún concepto que ella se marche: "Das mucho juego", argumenta.

0.25 Mila sigue en bucle contra Castejón: "Se ha metido contigo y conmigo que son los que le damos miedo", le comenta al Cejas. La tertuliana también le ha hecho la cruz a Adara porque al parecer se metió en una discusión para de defender a Castejón: "Ya no me cae bien...Está en su limbo.. El jueves a tomar por culo" .

0.45 Anabel lo da todo bailando un tema de Kiko Rivera: "Se me ponen los pelos de punta.. Ole ese primo". Después grita al cielo: "Kiko, Irene os quiero". En fin, que no quede duda de quién es familia.

1.05 Castejón baila solo delante de un espejo mientras Mila y cia rajan del cantante. La tertuliana de Sálvame opina que el muchacho intenta aislarse intencionadamente en busca de protagonismo: "Ya no sabe lo que hacer", apunta.

1.15 "Es que me quedo todo loco. Lleva una hora bailando solo", comenta Cejas de Castejón. Por otro lado, el influencer comenta que dentro de la casa no está por la labor de protagonizar ninguna escena de índole sexual. "Puedes hacerlo en el baño", le aconseja Antonio David.

1.25 Cejas le comenta a Nuria que Joao quiere dormir con él y no le hace nada de gracia la idea: "Que no es por vicio, pero tú me entiendes". La muchacha asiente.