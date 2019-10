Primera fiesta de los repescados

0.30 Hugo ya está en su salsa bailando con ese particular estilo gatuno en el que parece que está cazando pájaros.

0.40 Kiko y Hugo han encontrado una especie de buen rollo a base de lanzarse puyazos, que encajan con aparente deportividad. "Me voy al Oh My Club", le suelta Kiko, en tono de broma, a Hugo. Al parecer se trata del local de Kiko Matamoros de donde presuntamente Hugo fue expulsado una noche. "Ahí está tu amigo Matamoros", responde Castejón.